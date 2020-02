"Долизался": Фьюри грозит штраф за выходку в бою с Уайлдером (Видео)

Новоиспеченного чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри могут лишить гонорара за странную выходку в реванше против Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает промоутер Рик Мириджиан.

"Ходят слухи, что Атлетическая комиссия штата Невада решила удержать весь 33-миллионный гонорар Фьюри за то, что он "слизывал и пробовал на вкус" кровь Уайлдера в реванше", - написал промоутер в своем Twitter.

Rumor has it that @Tyson_Fury entire $33 Million dollar purse is being held up by the Nevada Commison for this "pre bite tasting and licking". @MikeCoppinger check your fucken sources immediately and tell us if this is truehttps://t.co/twdskqk28d