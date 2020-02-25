"Нокаутировал бы Кличко": Хэй похвалил Фьюри

Новости спорта:Британец впечатлен уверенной победой своего соотечественника над Уайлдером.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

«Возможно, дополнительный вес, новый тренерский штаб и новый настрой - это именно то, что требовалось Фьюри. Похоже, что Тайсону нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Разница между этим боем и предыдущими 4-5 поединками Фьюри была огромной. Такой Тайсон нокаутировал бы даже Кличко в их бою. Это новый Тайсон Фьюри, которого мы не видели раньше.

Я никогда такого не видел. Откровенно говоря, я не думал, что такие супертяжеловесы существуют на нашей планете», - сказал Хэй.

Ранее сообщалось, что третий бой Фьюри и Уайлдера может пройти осенью.