Владимир Кличко раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Новости спорта:Владимир Кличко объяснил, почему сумел оставаться в боксе почти тридцать лет.

Легендарный боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, что для него значит удача и почему он столько лет продержался на вершине мирового спорта.

Как отметил украинец, основной его боксерской стратегии, прежде всего, была надежная защита.

"Как бывший спортсмен, я всегда говорю: чтобы быть успешным и побеждать, вы должны знать, как вы можете проиграть", - рассказал Владимир.

"Каждый хочет быть успешным, и все концентрируются на этом, но что такое успех? Что такое счастье? Счастье - это знание печали. Поэтому, чтобы быть успешным, вы должны знать, понимать и справляться со своими неудачами. Будучи спортсменом, я в первую очередь заботился о том, как не пропустить удар. Значит, основной частью моей стратегии была безопасность. Именно поэтому я и продержался в боксе почти три десятилетия".