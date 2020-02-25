"Безответственно": Арум верит, что костюм мог повлиять на выступление Уайлдера

Новости спорта:Боб Арум прокомментировал слова Деонтея Уайлдера о причинах его поражения в бою с Тайсоном Фьюри.

Боб Арум, сопромоутер нового чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отобравшего этот титул накануне у Деонтея Уайлдера, в отличие от большинства специалистов не считает полностью лишенным рационального зерна утверждение Уайлдера о том, что он проиграл из-за костюма, в котором выходил на ринг.

Напомним, что по словам Уайлдера слишком большой вес костюма привел к тому, что он вышел на ринг с уставшими ногами и не мог как следует двигаться.

"Не знаю, действительно ли ноги повлияли на его выступление, но было очень безответственно выходить в такой конструкции на голове, потому что она блокировала доступ кислорода, а это на него повлияло, я уверен, — цитирует Арума ESPN.

"Тренер [команды по американскому футболу Las Vegas Raiders] Джон Груден сказал, что это безумие. И эта штука была на нем не две секунды — выход к рингу был долгим".