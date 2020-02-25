"Король": Мейвезер и Снуп Дог поддержали Уайлдера

Новости спорта:Флойд Мейвезер и Снуп Дог отреагировали на поражение Деонтея Уайлдера.

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер отреагировал на поражение соотечественника Деонтея Уайлдера, которое тот потерпел в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Уайлдер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился чемпионского титула WBC в тяжёлом весе. Это первое поражение в карьере боксёра.

"Победа, поражение или ничья… Деонтей — наш брат, который добивался невероятных триумфов. Наше сообщество обязано поддержать его. Вне зависимости от того, что случилось, ты, Король, всегда останешься победителем в моих глазах!" — написал Мейвезер в "Инстаграме", прикрепив текст к яркому фото с Уайлдером.

"Всё дело в том, чтобы вернуться. Мы поддержим его, когда он вернётся на ринг. Вперёд, чемпион", — поддержал его известный рэпер Снуп Дог в комментариях.