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Фьюри: Меня всю жизнь списывали со счетов

Фьюри: Меня всю жизнь списывали со счетов
11:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Тайсон Фьюри поблагодарил фанатов, которые поддерживали его.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) высказался о своей победе над Деонтеем Уайлдером (42–0–1, 41 KO).

Боксер обратился к своим фанатам в своем Instagram, выразив благодарность за поддержку, а также отметил важность настроя.

"При правильном настрое возможно все. Меня всю жизнь списывали со счетов и говорили, что я никогда ничего не добьюсь. А я показал, на что способен человек! Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня. Вы лучшие фанаты, пусть вас хранит Бог", - написал Фьюри в Instagram.

Отто Уаллин нацелился на реванш с Тайсоном Фьюри

Отметим, что у Уайлдера есть 30 дней после поединка, чтобы активировать третий бой. Ранее сообщалось, что уже известна предварительная дата и место проведения второго реванша.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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