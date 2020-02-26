Фьюри: Меня всю жизнь списывали со счетов

Новости спорта:Тайсон Фьюри поблагодарил фанатов, которые поддерживали его.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) высказался о своей победе над Деонтеем Уайлдером (42–0–1, 41 KO).

Боксер обратился к своим фанатам в своем Instagram, выразив благодарность за поддержку, а также отметил важность настроя.

"При правильном настрое возможно все. Меня всю жизнь списывали со счетов и говорили, что я никогда ничего не добьюсь. А я показал, на что способен человек! Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня. Вы лучшие фанаты, пусть вас хранит Бог", - написал Фьюри в Instagram.

Отметим, что у Уайлдера есть 30 дней после поединка, чтобы активировать третий бой. Ранее сообщалось, что уже известна предварительная дата и место проведения второго реванша.