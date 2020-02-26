IBF ускоряет переговоры по бою Джошуа - Пулев

Новости спорта:У сторон есть время до 3 марта, чтобы договориться о поединке.

IBF назначила на 3 марта торги на право организации поединка чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева, сообщает ESPN.

Организация уже не первый раз назначает торги на этот бой, но они откладывались из-за того, что представители боксеров подтверждали, что близки к достижению договоренности.

Ожидается, что промоутер Джошуа Эдди Хирн и сопромоутеры Пулева Top Rank и Epic Sports подпишут контракты на бой до начала торгов.

Ранее уже сообщалось, что этот поединок пройдет в июне в Лондоне.