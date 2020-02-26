Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)

Новости спорта:Американские журналисты по достоинству оценили достижения и характер двух легенд мирового бокса – "Вечного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко и одного из самых доминирующих чемпионов в дивизионе Владимира Кличко.

Так, авторитетное издание Cleveland.com включило бои с участием украинцев в ТОП-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса. Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, состоявшийся в 2003-м году занял 13-е место, а поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа, прошедший в 2017-м – десятое.

"Бой 2003 года между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко должен был стать просто остановкой британца на пути к матчу-реваншу с Майком Тайсоном. Однако у Кличко были другие идеи. Виталий в первом раунде разбил Льюиса, заставив Леннокса делать то, что он не любил – драться. Да, он выстоял, но было понятно, что Леннокса ждет настоящий бой. Вполне вероятно, что этот поединок был бы на более высоком месте в нашем списке, если бы не остановка боя из-за рассечения украинцы, - объяснили свой выбор журналисты. – Несмотря на тяжелую ситуацию Кличко и обоюдную усталость боксеров, Виталий явно выигрывал бой. Но кровотечение не могло быть остановлено, из-за чего поединок был остановлен. Кличко был в ярости, а матч-реванш казался неизбежным. Но этого не произошло - Льюис вышел на пенсию в 2004 году.

После первых трех несколько осторожных раундов боя Джошуа – Кличко, состоявшегося перед 90 000 человек на стадионе "Уэмбли", казалось, что поединок не оправдает ожидания. Но все изменилось в четвертом раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокдаун. Но украинец не сдался: в пятом уже Джошуа оказался в глубочайшем нокауте. Это было сражения двух великих спортсменов, которые твердо следовали выбранным планам. Более молодой Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман".

Топ-10 боев в истории супертяжелого веса

10. Энтони Джошуа – Владимир Кличко (2017)

9. Мухаммед Али – Джордж Форман (1974)

8. Джо Луис – Билли Конн (1941)

7. Джордж Форман – Рон Лилль (1976)

6. Риддик Боу – Эвандер Холифилд (1992)

5. Ларри Холмс – Кен Нортон (1978)

4. Джекс Демпси – Луис Фирпо (1923)

3. Рокки Марчиано – Джерси Уолкотт (1952)

2. Джо Фрейзер – Мухаммед Али (1971)

1. Мухаммед Али – Джо Фрейзер (1975)