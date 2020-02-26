Скачать
Среда, 26.02.2020
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Шарапова сказала теннису "До свидания"
Шарапова сказала теннису "До свидания"

Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)

Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Американские журналисты по достоинству оценили достижения и характер двух легенд мирового бокса – "Вечного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко и одного из самых доминирующих чемпионов в дивизионе Владимира Кличко.

Так, авторитетное издание Cleveland.com включило бои с участием украинцев в ТОП-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса. Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, состоявшийся в 2003-м году занял 13-е место, а поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа, прошедший в 2017-м – десятое.

"Бой 2003 года между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко должен был стать просто остановкой британца на пути к матчу-реваншу с Майком Тайсоном. Однако у Кличко были другие идеи. Виталий в первом раунде разбил Льюиса, заставив Леннокса делать то, что он не любил – драться. Да, он выстоял, но было понятно, что Леннокса ждет настоящий бой. Вполне вероятно, что этот поединок был бы на более высоком месте в нашем списке, если бы не остановка боя из-за рассечения украинцы, - объяснили свой выбор журналисты. – Несмотря на тяжелую ситуацию Кличко и обоюдную усталость боксеров, Виталий явно выигрывал бой. Но кровотечение не могло быть остановлено, из-за чего поединок был остановлен. Кличко был в ярости, а матч-реванш казался неизбежным. Но этого не произошло - Льюис вышел на пенсию в 2004 году.

После первых трех несколько осторожных раундов боя Джошуа – Кличко, состоявшегося перед 90 000 человек на стадионе "Уэмбли", казалось, что поединок не оправдает ожидания. Но все изменилось в четвертом раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокдаун. Но украинец не сдался: в пятом уже Джошуа оказался в глубочайшем нокауте. Это было сражения двух великих спортсменов, которые твердо следовали выбранным планам. Более молодой Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман".

Владимир Кличко раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Топ-10 боев в истории супертяжелого веса

10. Энтони Джошуа – Владимир Кличко (2017)

9. Мухаммед Али – Джордж Форман (1974)

8. Джо Луис – Билли Конн (1941)

7. Джордж Форман – Рон Лилль (1976)

6. Риддик Боу – Эвандер Холифилд (1992)

5. Ларри Холмс – Кен Нортон (1978)

4. Джекс Демпси – Луис Фирпо (1923)

3. Рокки Марчиано – Джерси Уолкотт (1952)

2. Джо Фрейзер – Мухаммед Али (1971)

1. Мухаммед Али – Джо Фрейзер (1975)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Братья Кличко, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 "Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
03 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
04 Зинченко может сыграть против Реала
05 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь