Скачать
Среда, 26.02.2020
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)
Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Шарапова сказала теннису "До свидания"
Шарапова сказала теннису "До свидания"

Кличко объяснил, почему никогда не отвечал на провокации соперников

Кличко объяснил, почему никогда не отвечал на провокации соперников
16:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Владимир Кличко объяснил, почему всегда не отвечал на провокации соперников перед боями.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, почему всегда не отвечал на провокации соперников перед боями, а также поделился своими жизненными ценностями.

По словам украинца, с самого начала карьеры бокс не представлялся ему чем-то связанным с честностью и уважением. Как отметил Владимира, его с Виталием это очень угнетало, поскольку бокс – один из самых старых олимпийских видов спорта, и братья хотели вернуть ему былую славу.

"Этическое поведение, справедливость и толерантность, также как и уважение и честность принадлежали к ценностям, которые нам прививали дома, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Для нас был очевидным, что и в спорте отказываться от них не стоит. Мы хотели вернуть славу боксу через собственное поведение и отношение к соперникам.

Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта (Видео)

Например, когда мой будущий оппонент проклинал меня и старался таким образом вывести из равновесия, я сохранял спокойствие. Всегда воздерживаюсь от того, чтобы распространять слухи с целью деморализовать соперника. Поединок проходит в ринге, а не в зале для пресс-конференций".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 "Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
03 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
04 Зинченко может сыграть против Реала
05 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь