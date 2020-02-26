Кличко объяснил, почему никогда не отвечал на провокации соперников

Новости спорта:Владимир Кличко объяснил, почему всегда не отвечал на провокации соперников перед боями.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, почему всегда не отвечал на провокации соперников перед боями, а также поделился своими жизненными ценностями.

По словам украинца, с самого начала карьеры бокс не представлялся ему чем-то связанным с честностью и уважением. Как отметил Владимира, его с Виталием это очень угнетало, поскольку бокс – один из самых старых олимпийских видов спорта, и братья хотели вернуть ему былую славу.

"Этическое поведение, справедливость и толерантность, также как и уважение и честность принадлежали к ценностям, которые нам прививали дома, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Для нас был очевидным, что и в спорте отказываться от них не стоит. Мы хотели вернуть славу боксу через собственное поведение и отношение к соперникам.

Например, когда мой будущий оппонент проклинал меня и старался таким образом вывести из равновесия, я сохранял спокойствие. Всегда воздерживаюсь от того, чтобы распространять слухи с целью деморализовать соперника. Поединок проходит в ринге, а не в зале для пресс-конференций".