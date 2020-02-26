Решение о третьем бое с Головкиным остается за Саулем

Новости спорта:Промоутер Сауля Альвареса высказался о вероятном третьем поединке мексиканца с Геннадием Головкиным.

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес прокомментировал возможность трилогии Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.

Гомес уверен, что поединок интересен болельщикам, но окончательное решение о нем будет принимать сам мексиканец.

"Думаю, все хотят увидеть этот бой. Фанаты жаждут трилогии. Обе встречи были захватывающими, и в каждую минуту каждого раунда все наблюдали достойное шоу.

Теперь, когда интерес к этому бою возрос, на него будет оказываться большое давление. Но, в конце концов, решение остается за Канело, только он может решить, хочет ли он снова боксировать с GGG или нет. Лично я хотел бы увидеть их третий бой, поскольку считаю, что Канело может досрочно остановить его", - цитирует Гомеса boxingnews24.com.