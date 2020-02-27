"Отправлю в нокаут": Уайт пригрозил Уайлдеру

Новости спорта:Британец готов провести бой с Деонтеем в ближайшем будущем.

Британский боксер Диллиан Уайт заявил о желании провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером, который недавно потерял чемпионский пояс в бою с Тайсоном Фьюри.

"Меня разочаровало поражение Уайлдера. Но я все равно хочу боксировать с этим парнем, несмотря ни на что. Я очень долго ждал своего шанса. Уайлдер - большой трус. Он отказывался давать мне шанс, когда был чемпионом, поэтому пусть даст его теперь.

Тайсон Фьюри сделал с Деонтеем то, что намеревался сделать я. Но я бы закончил поединок не так - я бы нокаутировал его. Тайсон красиво "удосрочил" его на ногах, я же отправлю его в нокаут", - приводит слова Уайта Sky Sports News.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.