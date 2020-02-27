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Джордж Форман дал пару ценных советов Уайлдеру

Джордж Форман дал пару ценных советов Уайлдеру
11:17 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Легендарный боксер хочет поддержать бывшего чемпиона.

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман считает, что экс-чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру нужна его поддержка после поражения от Тайсона Фьюри.

«Возможно, пришло время Уайлдеру провести со мной 2-4 недели. Я рад за Фьюри, но я вижу, что нужен Уайлдеру», - написал Форман в Twitter.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring. Американец дважды побывав в нокдауне, а в седьмом раунде его угол выбросил полотенце.

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После поражения Уайлдер обвинял своих тренеров в ранней остановке боя, а также заявил, что проиграл из-за того, что вышел на бой в тяжелом костюме.

Ранее сообщалось, что третий бой Фьюри и Уайлдера может состояться осенью 2020 года.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джордж Форман.
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