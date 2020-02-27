Майки Гарсия нацелился на Пакьяо

Новости спорта:Майки Гарсия желает провести бой против Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия желает провести бой против Мэнни Пакьяо после того, как разберется с Джесси Варгасом в субботу.

Американский боксер уже неоднократно высказывался о возможном поединке с Пакьяо, встречу с филиппинцем он хотел бы провести уже в этом году.

В ночь на 1 марта Гарсия выйдет в ринг против соотечественника Джесси Варгаса. В предстоящем бою Майки попытается реабилитироваться за единственное в карьере поражение от Эррола Спенса в марте прошлого года.

Пакьяо, в свою очередь, в последнем поединке одержал победу над Китом Турманом по очкам.

На днях промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать объединительный бой Пакьяо против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.