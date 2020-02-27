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Джошуа - Пулев: близятся торги на бой

Джошуа - Пулев: близятся торги на бой
18:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В начале марта начнутся торги боя Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

IBF запланировала на 3 марта проведение промоутерских торгов поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, сообщает BoxingNews24. Команды боксёров не сумели прийти к соглашению.

Ранее предполагалось, что бой может состояться 13 или 20 июня в Лондоне.

Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, но на кону встречи традиционно будут стоять все пояса. В прошлом Кубрат уже претендовал на пояс чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко.

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Что касается Джошуа, то для британца это будет первая защита титулов после возвращения звания чемпиона мира. Предыдущий поединок боксёр провёл в декабре 2019 года. В реванше он победил Энди Руиса и закрыл поражение от американца мексиканского происхождения.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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