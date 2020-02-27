Джошуа - Пулев: близятся торги на бой

Новости спорта:В начале марта начнутся торги боя Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

IBF запланировала на 3 марта проведение промоутерских торгов поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, сообщает BoxingNews24. Команды боксёров не сумели прийти к соглашению.

Ранее предполагалось, что бой может состояться 13 или 20 июня в Лондоне.

Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, но на кону встречи традиционно будут стоять все пояса. В прошлом Кубрат уже претендовал на пояс чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко.

Что касается Джошуа, то для британца это будет первая защита титулов после возвращения звания чемпиона мира. Предыдущий поединок боксёр провёл в декабре 2019 года. В реванше он победил Энди Руиса и закрыл поражение от американца мексиканского происхождения.