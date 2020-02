Усик - Чисора: названа точная дата боя

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 23 мая в Лондоне на арене O2.

Об этом в своем Twitter написал известный инсайдер Майк Коппинджер, ссылаясь на промоутера украинца Эдди Хирна. К слову, эту же дату предварительно ранее называл и сам промоутер.

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the U.K.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2020