Руис дал ценный совет Уайлдеру

Новости спорта:Энди Руис не советует Деонтей Уайлдеру проводить реванш с Тайсон Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энди Руис поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а в реванше Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.

"Фьюри сделал то, что должен был сделать. Он придерживался плана на поединок. Уверен, что ему по силам нокаутировать его ещё раз, как и я могу нокаутировать Деонтея. Если Фьюри решит выбрать меня следующим соперником, то я здесь и я готов.

Уайлдер же просто не смог восстановиться после удара в ухо в третьем раунде", — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.