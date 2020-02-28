Уайт высмеял Уайлдера из-за костюма

Новости спорта:Британский боксер тяжёлого веса Диллиан Уайт прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера в титульном поединке за пояс WBC с Тайсоном Фьюри.

Ранее Уайлдер, который проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, рассказал, что проиграл Фьюри из-за тяжёлого костюма, который он надевал перед боем. Он добавил, что полностью выдохся к третьему раунду.

"Ты же взрослый мужик. Зачем несёшь эту чушь? Что у тебя в башке происходит? Как вообще костюм мог забить тебе ноги? С ума сойти.

Надо было просто поступить так, как сделал Тайсон. Надо было, чтобы тебя аккуратно занесли на ринг. Ты разве не надевал костюм до боя? Сколько он там весил?

Да армейские бронежилеты и рюкзак весят столько же. И их таскают люди в два раза меньше Деонтея", — цитирует Уайта Sky Sports.