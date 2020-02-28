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Уайт высмеял Уайлдера из-за костюма

Уайт высмеял Уайлдера из-за костюма
15:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский боксер тяжёлого веса Диллиан Уайт прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера в титульном поединке за пояс WBC с Тайсоном Фьюри.

Ранее Уайлдер, который проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, рассказал, что проиграл Фьюри из-за тяжёлого костюма, который он надевал перед боем. Он добавил, что полностью выдохся к третьему раунду.

"Ты же взрослый мужик. Зачем несёшь эту чушь? Что у тебя в башке происходит? Как вообще костюм мог забить тебе ноги? С ума сойти.

Надо было просто поступить так, как сделал Тайсон. Надо было, чтобы тебя аккуратно занесли на ринг. Ты разве не надевал костюм до боя? Сколько он там весил?

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Да армейские бронежилеты и рюкзак весят столько же. И их таскают люди в два раза меньше Деонтея", — цитирует Уайта Sky Sports.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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