Роуч: Думаю, правая рука Уайлдера в тот вечер осталась дома

Новости спорта:Известный тренер Фредди Роуч считает правильным, что угол Деонтея Уайлдера выбросил полотенце в его поединке против Тайсона Фьюри.

По словам тренера, он еще в раздевалке понял, что британец завоюет чемпионский титул.

"Тайсон Фьюри победил в реванше и сделал так, что его победа выглядела легкой. Он доминировал в бою, и угол соперника выбросил полотенце. Возможно, это решение было правильным. Я считаю, что бой нужно было прекращать.

Уайлдера избивали, и, похоже, что он не собирался отвечать на удары. У него даже не было шанса ударить правой рукой. Но я думаю, что правая рука Деонтея осталась в тот вечер дома.

Я еще в раздевалке понял, что Уайлдер проиграет. Фьюри был в отличном настроении, он радовался тому, что находится там. А Уайлдер ходил взад-вперед. Он не был собой. Деонтей выходил на поединок очень нервным. Я думаю, он поплатился за это", - сказал Фредди Роуч boxingnews24.com.