Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Лига Европы: определились пары 1/8 финала
Лига Европы: определились пары 1/8 финала

Матч Днепр-1 - Динамо внесен в категорию поединков с повышенным риском

Матч Днепр-1 - Динамо внесен в категорию поединков с повышенным риском
16:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:В преддверии матча 20-го тура УПЛ между Днепром-1 и Динамо состоялось традиционное предматчевое совещание официальных лиц.

Как сообщает пресс-служба хозяев, делегаты УАФ отнесли матч к категории поединков с повышенным риском. В частности, ожидается, что из столицы Украины на матч прибудет 250 болельщиков.

Также на Днепр-Арене впервые будет функционировать система VAR, за которую в данном матче будет отвечать арбитр FIFA Евгений Арановский. 

Помимо этого, было решено, что обе команды сыграют в своих домашних комплектах форм. Днепряне выйдут в темно-синих футболках, а их вратарь в салатовой. Динамовцы же будут выступать в белой форме, а страж ворот в фиолетовой.

Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)

Поединок Днепр-1 — Динамо откроет программу 20-го тура УПЛ. Матч состоится на Днепр-Арене сегодня, 28 февраля, в 19:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Днепр-1, Днепр-1 - Динамо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
05 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь