Матч Днепр-1 - Динамо внесен в категорию поединков с повышенным риском

Новости спорта:В преддверии матча 20-го тура УПЛ между Днепром-1 и Динамо состоялось традиционное предматчевое совещание официальных лиц.

Как сообщает пресс-служба хозяев, делегаты УАФ отнесли матч к категории поединков с повышенным риском. В частности, ожидается, что из столицы Украины на матч прибудет 250 болельщиков.

Также на Днепр-Арене впервые будет функционировать система VAR, за которую в данном матче будет отвечать арбитр FIFA Евгений Арановский.

Помимо этого, было решено, что обе команды сыграют в своих домашних комплектах форм. Днепряне выйдут в темно-синих футболках, а их вратарь в салатовой. Динамовцы же будут выступать в белой форме, а страж ворот в фиолетовой.

Поединок Днепр-1 — Динамо откроет программу 20-го тура УПЛ. Матч состоится на Днепр-Арене сегодня, 28 февраля, в 19:00.