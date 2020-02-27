Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)

Новости спорта:Прямая трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика - Шахтер.

В четверг, 27 февраля, в Лиссабоне местная Бенфика и донецкий Шахтер проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов поединка.

Составы команд

Бенфика: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва, Пицци, Соуза.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Онлайн-трансляция матча

Команды разминаются, вот-вот начнется игра:

Шахтер проведет сегодняшний матч в гостевом комплекте формы:

Горняки прибыли на стадион:

Все готово к началу матча:

Первый матч

В первом матче, который состоялся в Харькове Горняки одержали минимальную победу со счетом 2:1. Видеоообзор первой игры доступен по ссылке.

Перед матчем

За день до игры главные тренеры команд поучаствовали в традиционной предматчевой пресс-конференции.

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже отметил игру Горняков, но считает что "Бенфике" помогут родные трибуны:

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени. Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда – и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы завтра были полные трибуны и эта поддержка".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отметил силу португальского клуба:

"Я всегда рассматриваю футбол и с оптимизмом, и с пессимизмом. Вы знаете, насколько разные события могут происходить в ходе любого матча или турнира. Когда ты ждешь одного, а происходит совсем другое. Либо, наоборот, все для тебя лишь с лучшей стороны. Допустим, я знаю, что в этом соревновании две команды выйдут в финал. Возможно, мы там будем. Знаю, что в этом турнире будет победитель. Возможно, мы. Однако это лишь то, что я думаю. Оптимистично можно относиться к разным вещам. Сейчас объясню, почему я говорил об оптимизме, важном после первой игры. Я впервые работаю в клубе, у которого столь долгая зимняя пауза в чемпионате. Всегда думал о том, что же может произойти с нашей командой. Кто-то считал, что "Шахтер" не будет подготовлен физически или окажется уставшим. Я, наоборот, говорил, что команда будет свежей, поскольку мы не были перегружены матчами. Мы имели достаточно времени на подготовку. Дальше – о психологической составляющей. Все поединки сильно выматывают, ты ощущаешь постоянную нагрузку, но у нас в принципе такого не было. Мы провели лишь несколько товарищеских игр, которые не дают такой сложной психологической нагрузки, как официальные. Третий момент – тайминг. Это время в матче, когда тебе нужно пойти в зону, отдать пас, развернуться и так далее. Мысль, принятие решения и действие. Именно об этом переживал: я не знал, как наша команда сможет себя показать. Тем не менее мы провели два официальных поединка. Первый же показал, что футболисты к этому моменту абсолютно подготовлены. Именно потому я подхожу к ответной встрече с еще большим оптимизмом, уже зная, что нам предстоит, ведь первый матч после паузы уже прошел. Но еще раз повторю: завтра мы будем играть с европейским грандом, действительно компетентной командой компетентного тренера. И поединок предстоит очень сложный. Все мы знаем, что "Бенфика" сильна".

Вечером 26 февраля подопечные Луиша Каштру провели предматчевую тренировку на стадионе ”Эштадиу ду Бенфика”

Победитель этого противостояния отправится прямиком в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии турнира состоится завтра, 28 февраля.