Скачать
Четверг, 27.02.2020
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)

Смотрите фото (7)
Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
21:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика - Шахтер.

В четверг, 27 февраля, в Лиссабоне местная Бенфика и донецкий Шахтер проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов поединка.

Составы команд

Бенфика: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва, Пицци, Соуза.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Онлайн-трансляция матча

Команды разминаются, вот-вот начнется игра:

Шахтер проведет сегодняшний матч в гостевом комплекте формы:

Горняки прибыли на стадион:

Все готово к началу матча:

Первый матч

В первом матче, который состоялся в Харькове Горняки одержали минимальную победу со счетом 2:1. Видеоообзор первой игры доступен по ссылке.

Перед матчем

За день до игры главные тренеры команд поучаствовали в традиционной предматчевой пресс-конференции.

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже отметил игру Горняков, но считает что "Бенфике" помогут родные трибуны:

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени. Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда – и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы завтра были полные трибуны и эта поддержка".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отметил силу португальского клуба:

"Я всегда рассматриваю футбол и с оптимизмом, и с пессимизмом. Вы знаете, насколько разные события могут происходить в ходе любого матча или турнира. Когда ты ждешь одного, а происходит совсем другое. Либо, наоборот, все для тебя лишь с лучшей стороны. Допустим, я знаю, что в этом соревновании две команды выйдут в финал. Возможно, мы там будем. Знаю, что в этом турнире будет победитель. Возможно, мы. Однако это лишь то, что я думаю. Оптимистично можно относиться к разным вещам. Сейчас объясню, почему я говорил об оптимизме, важном после первой игры. Я впервые работаю в клубе, у которого столь долгая зимняя пауза в чемпионате. Всегда думал о том, что же может произойти с нашей командой. Кто-то считал, что "Шахтер" не будет подготовлен физически или окажется уставшим. Я, наоборот, говорил, что команда будет свежей, поскольку мы не были перегружены матчами. Мы имели достаточно времени на подготовку. Дальше – о психологической составляющей. Все поединки сильно выматывают, ты ощущаешь постоянную нагрузку, но у нас в принципе такого не было. Мы провели лишь несколько товарищеских игр, которые не дают такой сложной психологической нагрузки, как официальные. Третий момент – тайминг. Это время в матче, когда тебе нужно пойти в зону, отдать пас, развернуться и так далее. Мысль, принятие решения и действие. Именно об этом переживал: я не знал, как наша команда сможет себя показать. Тем не менее мы провели два официальных поединка. Первый же показал, что футболисты к этому моменту абсолютно подготовлены. Именно потому я подхожу к ответной встрече с еще большим оптимизмом, уже зная, что нам предстоит, ведь первый матч после паузы уже прошел. Но еще раз повторю: завтра мы будем играть с европейским грандом, действительно компетентной командой компетентного тренера. И поединок предстоит очень сложный. Все мы знаем, что "Бенфика" сильна".

Вечером 26 февраля подопечные Луиша Каштру провели предматчевую тренировку на стадионе ”Эштадиу ду Бенфика”

Победитель этого противостояния отправится прямиком в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии турнира состоится завтра, 28 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Бруну Лаже, Бенфика - Шахтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рой Джонс объяснил, почему Фьюри нельзя считать лучшим боксером в истории
02 Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
03 Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
04 Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером
05 Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь