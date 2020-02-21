Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Шахтер добыл важную победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Донецкий Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок выдался интересным и напряженным - из-за VAR отменили гол "горняков", а еще отменили гол "орлов" и назначили пенальти.

Впрочем, это не помешало подопечным Каштру выиграть первый официальный матч в 2020 году.

Обзор матча:

Шахтер – Бенфика – 2:1

Голы: Патрик, 56; Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пен.)

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко – Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 93) – Мораес.

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (Самарис, 92), Таарабт, Флорентину, Серви –Шикинью (Винисиус, 79), Сеферович (Винисиус, 69).