Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы

Шахтер в первом матче сумел одолеть Бенфику на поле ОСК Металлист. Первый тайм прошел спокойно. На 20-й минуте Марлос забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.
Шахтер - Бенфика 2:1
1:0 - Алан Патрик
1:1 - Пицци (пен)
2:1 - Виктор Коваленко
Первый тайм прошел спокойно. На 20-й минуте Марлос забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.
Уже вначале второго Алан Патрик таки вывел горняков вперед. Спустя несколько минут гости сравняли счет с пенальти, но на 72-й минуте Виктор Коваленко вновь вывел хозяев вперед.
Этот счет и остался до финального свистка. "Горняки" сделали хороший задел на ответный матч, однако выездной гол оставляет хорошие шансы на проход португальской команде.