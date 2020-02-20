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Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы

Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
21:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский клуб в тяжелейшем матче сумел обыграть португальского гранда.

Шахтер в первом матче сумел одолеть Бенфику на поле ОСК Металлист. Первый тайм прошел спокойно. На 20-й минуте Марлос забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Шахтер - Бенфика 2:1

1:0 - Алан Патрик

1:1 - Пицци (пен)

2:1 - Виктор Коваленко

Первый тайм прошел спокойно. На 20-й минуте Марлос забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Уже вначале второго Алан Патрик таки вывел горняков вперед. Спустя несколько минут гости сравняли счет с пенальти, но на 72-й минуте Виктор Коваленко вновь вывел хозяев вперед.

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Этот счет и остался до финального свистка. "Горняки" сделали хороший задел на ответный матч, однако выездной гол оставляет хорошие шансы на проход португальской команде.

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Лига Европы, Шахтер, УПЛ, Бенфика, ЛЕ, Шахтер - Бенфика.
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