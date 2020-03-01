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Помня о Руисе: в контракте на бой Джошуа - Пулев будет пункт о реванше

Помня о Руисе: в контракте на бой Джошуа - Пулев будет пункт о реванше
08:17 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Джошуа и Кубрат Пулев, скорее всего, проведут бой.

Промоутер чемпиона IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн сказал, что контракт британца на бой против обязательного претендента по версии IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) скоро будет подписан.

«Вероятно, в контракте будет условие о реванше, потому что так принято с Джошуа. Это аналогично ситуации, которая у нас была с Top Rank по поводу боев Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла и Энтони Кроллы. Это были обязательные защиты, но в обоих был предусмотрен реванш.

Если Пулев откажется от условия о реванше, мы не будем проводить этот бой, и они лишатся самого большого гонорара в его карьере. Они будут боксировать за вакантный титул против Чарльза Мартина за 500 тысяч долларов.

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Бой почти оговорен, обсуждаются только незначительные детали», — сказал Хирн.

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса, Энди Руис.
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