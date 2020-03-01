Хирн назвал фаворита в бою Джошуа - Фьюри

Новости спорта:Хирн считает, что его клиент способен одержать победу.

Промоутер чемпиона IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн сказал, что Энтони способен стать абсолютным чемпионом в хэвивейте.

«Всегда считал, что Джошуа способен победить Фьюри. Тайсон постоянно доказывает, что я неправ, но я отказываюсь верить, что это произойдет еще раз.

То, что сделал Фьюри в реванше с Деонтеем Уайлдером... Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что это безумие – быть агрессивным против Деонтея.

Но Фьюри просто понял, что Уайлдер не умеет защищаться и уступает ему в мощи», – сказал Хирн.