Владимир Кличко стал главным послом МОК в боксе

Новости спорта:МОК создал группу, которая будет заниматься контролем и организацией квалификационных боксерских турниров на Олимпийские игры.

Легендарный спортсмен, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко получил приглашение стать главным послом Международного олимпийского комитета во время отборочных и финальных соревнований Игр в Токио.

Отметим, что МОК создал группу, которая будет заниматься контролем и организацией квалификационных боксерских турниров на Олимпийские игры и непосредственно самих боксерских соревнований в Токио.

В нее вошел также Василий Ломаченко, а кроме него нигериец Лукмо Лаваль, марокканка Хадиджа Марди, француженка Сара Орамун, представительница Индии Мэри Ком, китаец Ху Цзяньгуан, кубинец Хулио Сезар ла Круз, американка Микаэла Майер, новозеландец Дэвид Ньйика и австралийка Шелли Уоттс.

Кличко объяснил, почему никогда не отвечал на провокации соперников.