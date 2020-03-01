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Бывший катмен Кличко будет работать с известным боксером

Бывший катмен Кличко будет работать с известным боксером
18:18 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джейкоб "Стич" Дюран будет работать с Джозефом Паркером.

Джейкоб "Стич" Дюран, долго время работавший с легендой мирового бокса Владимиром Кличко, а также находившийся в углу действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоно Фьюри, будет сотрудничать с бывшим обладателем титула WBО в дивизионе Джозеффом Паркером.

Для Дюрана и Паркера это не первый опыт совместной работы, ранее специалист помогал боксеру во время его поединка с с Марсело Насименто в Германии в 2014 году, тот бой Паркер выиграл нокаутом, получив в поединке разрыв барабанной перепонки.

"Я люблю этого парня, - заявил Дюран. - Мы как семья, и он может драться. Когда мне позвонили его менеджер, я ни секунды на раздумывал. С нетерпением жду, когда мы сможем подписать длительный контракт. Он отличный парень, и именно его характер заставляет меня работать с ним".

Ранее Кличко объяснил, почему никогда не отвечал на провокации соперников.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер, Джейкоб Дюран.
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