Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка

Новости спорта:Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой летом в Лас-Вегасе.

Третий чемпионский боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером предположительно состоится 18 июля нынешнего года в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

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Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился первой ничьей в карьере боксеров. Вторая встреча на ринге в ночь на 23 февраля 2020-го закончилась победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Тренер американца выбросила белое полотенце. Британец стал чемпионом мира по версии WBC. После поединка Уайлдера доставили в больницу в Лас-Вегасе.

На прошлой неделе американский боксер сообщил, что вновь хочет провести бой-реванш с Фьюри. "Я восстану, как Феникс из пепла, и верну себе титул", - заявил Уайлдер.