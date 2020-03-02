Усик замыкает четверку "миллионеров" среди украинских боксеров по доходам в 2019 году

Это четвертый результат среди украинских боксеров по доходам в 2019 году, сообщает Сһамріоп.сом.uа.
Александра Усика опередили Василий Ломаченко (2 боя, 6 млн долларов), Сергей Деревянченко (2 боя, 5,6 млн долларов) и Александр Гвоздик (2 боя, 2,8 млн долларов).
Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября победой над американцем Чазом Уизерспуном. Гонорар за бой против малоизвестного боксера и немногочисленные рекламные контракты и позволили Александру Усику заработать в 2019 году 1,2 млн долларов.
Он замыкает четверку "миллионеров" среди украинских боксеров по итогам прошлого года. Остальные боксеры-профессионалы заработали значительно меньше миллиона долларов.
Следующий поединок 33-летнего украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе ожидается 23 мая против британца Дерека Чисоры.