Потенциальный соперник Усика нокаутировал соперника в пятом раунде (Видео)

28-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) победил 39-летнего американца Шонделла Уинтерса (13-3, 12 КО) на вечере бокса во Фриско (США).

Для представителя Новой Зеландии эта победа стала третьей подряд, до этого он два боя подряд терпел поражения. Сначала от Энтони Джошуа, затем от Диллиана Уайта.

Паркер нокаутировал соперника в 5-м раунде.

Стоит отметить, что Паркер может встретиться с Усиком в титульном бою.

Brutal knockout by Joseph Parker vs winters new pic.twitter.com/5vvmcT4H5u