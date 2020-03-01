Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)

Американец Майки Гарсия (39-1, 30 КО) стал обладателем титула «бриллиантового» чемпиона по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг)/
Tдиногласным решением судей победив своего соотечественника Джесси Варгаса (29-3-2, 11 КО).
Бой продолжался все 12 раундов. Начало поединка было за Варгасом, однако в пятом и седьмом раундах Гарсия выглядел гораздо лучше своего соперника, отправив Джесси в нокдаун.
#Boxing #GarciavsVargas Great unanimous points win for #Garcia. #Vargas was down in the fifth... pic.twitter.com/PaXZKF8tCz— Nathan Francis (@NathanFrancis__) March 1, 2020
Заключительная часть боя прошла в попытках Варгаса спастись от поражения, однако Майки выстоял под атаками американского боксера.
Судейские записки единогласно присудили победу Гарсии — 114:113, 116:111 и 116:111.