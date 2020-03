Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)

Американец Майки Гарсия (39-1, 30 КО) стал обладателем титула «бриллиантового» чемпиона по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг)/

Tдиногласным решением судей победив своего соотечественника Джесси Варгаса (29-3-2, 11 КО).

Бой продолжался все 12 раундов. Начало поединка было за Варгасом, однако в пятом и седьмом раундах Гарсия выглядел гораздо лучше своего соперника, отправив Джесси в нокдаун.

#Boxing #GarciavsVargas Great unanimous points win for #Garcia. #Vargas was down in the fifth... pic.twitter.com/PaXZKF8tCz