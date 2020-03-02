Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Шахтер повержен в Полтаве
Шахтер повержен в Полтаве

Мейвезер назвал условие для победы Уайлдера в бою с Фьюри

Мейвезер назвал условие для победы Уайлдера в бою с Фьюри
15:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легендарный боксер из США Флойд Мейвезер считает, что смог бы научить своего соотечественника побеждать.

Непобежденный американский боксер (50-0, 27 КО), а также экс-обладатель титула чемпиона мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер  прокомментировал следующий реванш между владельцем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО)

"Уайлдер сможет одолеть Фьюри в реванше, если я буду тренировать его. Если бы он занимался со мной, то я бы научил его побеждать", - рассказал Флойд порталу BoxingNews 24.

После поединка Мейвезер призвал фанатов поддержать Деонтея Уайлдера. Кроме того, промоутер Фьюри ранее объявил, когда стоит ждать завершения трилогии.

Ранее Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Флойд Мейвезер, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
02 "Она сама не может объяснить": Буяльский раскритиковал Монзуль (Видео)
03 "Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
04 Леоненко: Почему Хацкевич и Суркис не заметили Супрягу
05 Реал - Барселона: слова Зидана после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь