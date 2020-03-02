Мейвезер назвал условие для победы Уайлдера в бою с Фьюри

Новости спорта:Легендарный боксер из США Флойд Мейвезер считает, что смог бы научить своего соотечественника побеждать.

Непобежденный американский боксер (50-0, 27 КО), а также экс-обладатель титула чемпиона мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер прокомментировал следующий реванш между владельцем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО)

"Уайлдер сможет одолеть Фьюри в реванше, если я буду тренировать его. Если бы он занимался со мной, то я бы научил его побеждать", - рассказал Флойд порталу BoxingNews 24.

После поединка Мейвезер призвал фанатов поддержать Деонтея Уайлдера. Кроме того, промоутер Фьюри ранее объявил, когда стоит ждать завершения трилогии.

Ранее Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка.