Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Зозуля рассказал, как сорвался его трансфер в Вест Хэм
Зозуля рассказал, как сорвался его трансфер в Вест Хэм
Шахтер повержен в Полтаве
Шахтер повержен в Полтаве

Дана Уайт прокомментировал выходку Уайлдера

Дана Уайт прокомментировал выходку Уайлдера
16:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дана Уайт прокомментировал тяжелый костюм Деонтея Уайлдера, в котором он вышел на бой с Тайсоном Фьюри.

Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри свой чемпионский титул WBC, когда в 7-м раунде его угол выбросил полотенце, чтобы избежать избиения.

Позже американец заявил, что причиной его неподвижности в ринге стал его костюм весом почти 20 кг, в котором он выходил на ринг.

Этот факт прокомментировал глава UFC Дана Уайт и объяснил, почему в его организации бойцы не выходят в октагон в костюмах.

"Когда боксеры готовятся к поединку, они различными способами расслабляются. Кто-то спит, кто-то просто лежит и отдыхает. А когда приходит время, они делают разминку, затем надевают что-то, чтобы согреться. Но ты не должен надевать на себя амуницию и прочие штучки. Именно поэтому я не делаю такого д*рьма в UFC. Мне не нравится это.

Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка

Конечно, костюм сыграл свою роль в выступлении Уайлдера. Надеть 20-килограммовую амуницию и выйти в ней на титульный бой в супертяжелом весе... За всю историю бокса до такого еще никто не додумывался.

Отразилось ли это на боксе Уайлдера? Он проиграл потому, что Фьюри - крутой боксер, который в тот вечер идеально боксировал и выполнил свой план на бой. Но, тем не менее, костюм Уайлдера был одним из факторов его поражения", - цитирует Дана Уайта TMZ Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Дана Уайт, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
02 "Она сама не может объяснить": Буяльский раскритиковал Монзуль (Видео)
03 Леоненко: Почему Хацкевич и Суркис не заметили Супрягу
04 "Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
05 Реал - Барселона: слова Зидана после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь