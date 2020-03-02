Дана Уайт прокомментировал выходку Уайлдера

Новости спорта:Дана Уайт прокомментировал тяжелый костюм Деонтея Уайлдера, в котором он вышел на бой с Тайсоном Фьюри.

Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри свой чемпионский титул WBC, когда в 7-м раунде его угол выбросил полотенце, чтобы избежать избиения.

Позже американец заявил, что причиной его неподвижности в ринге стал его костюм весом почти 20 кг, в котором он выходил на ринг.

Этот факт прокомментировал глава UFC Дана Уайт и объяснил, почему в его организации бойцы не выходят в октагон в костюмах.

"Когда боксеры готовятся к поединку, они различными способами расслабляются. Кто-то спит, кто-то просто лежит и отдыхает. А когда приходит время, они делают разминку, затем надевают что-то, чтобы согреться. Но ты не должен надевать на себя амуницию и прочие штучки. Именно поэтому я не делаю такого д*рьма в UFC. Мне не нравится это.

Конечно, костюм сыграл свою роль в выступлении Уайлдера. Надеть 20-килограммовую амуницию и выйти в ней на титульный бой в супертяжелом весе... За всю историю бокса до такого еще никто не додумывался.

Отразилось ли это на боксе Уайлдера? Он проиграл потому, что Фьюри - крутой боксер, который в тот вечер идеально боксировал и выполнил свой план на бой. Но, тем не менее, костюм Уайлдера был одним из факторов его поражения", - цитирует Дана Уайта TMZ Sports.