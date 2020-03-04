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Следующий поединок Ковалева: что известно на сегодня

Следующий поединок Ковалева: что известно на сегодня
10:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Российский боксер Сергей Ковалев останется в полутяжелом весе и вернется на ринг в апреле.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) вернется на ринг 25 апреля. Об этом сообщает boxingscene со ссылкой на несколько источников.

Соперником 36-летнего россиянина должен стать кубинец Салливан Баррера (22-3, 14 КО). Поединок россиянина и кубинца станет главным событием вечера от компании Golden Boy Оскара Де Ла Хойи.

Для Ковалева это будет возвращение на ринг после поражения от Сауля Альвареса в прошлом году. После того боя были слухи о переходе Ковалева в тяжелый вес, но, видимо, в команде россиянина не пошли на это.

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Также в рамках шоу чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Патрик Тейшейра из Бразилии сразится с обязательным претендентом Брайаном Кастаньо из Аргентины, а обладатель титула по версии IBF в первом наилегчайшем весе никарагуанец Феликс Альварадо подерется с ДиДжеем Криэлем из ЮАР.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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