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Чисора за бой с Усиком заработает семизначный гонорар

Чисора за бой с Усиком заработает семизначный гонорар
14:02 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Дереку Чисоре будет выгоден бой с Александром Усиком в финансовом плане.

Британцу гарантирован гонорар з шестью нулями за выход в ринг против украинца

23 мая в Лондоне на 20-тысячной О2 Арена Дерек Чисора проведет бой с экс- абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком. Для украинца это будет серьезный экзамен¸ ведь 36-летний Чисора продолжает оставаться в элите хевивейта. Для Дерека победа над Усиком позволит вновь претендовать на чемпионский бой. И заработать серьезные деньги. По информации Mixsport.pro, гарантированный гонорар Чисоры в этом поединке составит 2 миллиона фунтов стерлингов. Также Дерек получит процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании.

Украинским фанам бокса Чисора памятен по поединку с Виталием Кличко, который состоялся 18 февраля 2012 года в Мюнхене. Тогда Дерек начал бой уже на взвешивании, когда влепил увесистую оплеуху Виталию. На следующий день после выхода в ринг родившийся в Зимбабве британец выплеснул на Владимира Кличко воду изо рта. А после боя, в которым уступил Виталию по очкам, прямо на пресс-конференции устроил драку с… соотечественником Дэвидом Хэем. После махача оба первым утренним рейсом улетели из Мюнхена в Лондон, благодаря чему избежали полицейского ареста. Полиция Мюнхена, кстати, тогда разослала письма всем присутствующим на пресс-конференции журналистам с просьбой поделиться деталями этого британского «междусобойчика».

Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ

Сейчас сложно сказать, насколько была режиссирована эта драка, но через 5 месяцев Чисора провел в Великобритании поединок с Хэем, за который заработал почти в 4 раза больше, чем за выход в ринг против Виталия Кличко. За бой с Усиком Дерек получит еще больше. И уже предельно понятно, что весело будет не только в ринге, но и на медиа-событиях, предшествующих бою.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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