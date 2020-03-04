Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ

Новости спорта:Владимир Кличко прокомментировал решение Федерации бокса Украины по Виктору Выхристу.

Владимир Кличко дал свою оценку действиям исполкома Федерации бокса Украины относительно ситуации с переходом Виктора Выхриста в профессиональный бокс

Напомним, после перехода Виктора Выхриста в профессионалы исполком ФБУ выступил с инициативой перед контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации бокса Украины дисквалифицировать на три года личного тренера Выхриста Александра Ляхового от участия в чемпионатах и Кубках Украины всех возрастов, и на этот же срок запретить менеджеру Выхриста Андрею Котельнику принимать участие в любых официальных мероприятиях ФБУ. Мы попросили Владимира Кличко прокомментировать это решение.

Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость, — рассказал Владиимр Кличко Mixsport.pro – Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно — мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой.

Напомним, Виктор Выхрист работал спарринг-партнером Владимира Кличко во время подготовки украинца к бою с Энтони Джошуа в апреле 2017 года.