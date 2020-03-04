"Все перевернулось с ног на голову": Мейвезер вспомнил бой Кличко - Джошуа

Новости спорта:Энтони Джошуа посетил боксерский зал Флойда Мейвезера.

Известный американский боксер, один из лучших бойцов в истории Флойд Мейвзер считает, что действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа был в шаге от поражения в поединке с легендарным украинским боксером Владимром Кличко.

Об этом Мейвезер заявил, комментируя посещение Джошуа своего боксерского клуба.

"Вы должны уважать Энтони, — заявил американец. – В бою с Кличко он показал, что у него – большое сердце. Но мы хотим изменить некоторые вещи, сделав его защиту по-настоящему острой и опасной. Я не пытаюсь увести Энтони от его тренеров, но есть вещи, которые мы хотим изменить. Бой Джошуа – Кличко продлился 11 раундов, но на самом деле их могло быть и три. Бой шел своим чередом, но затем все перевернулось с ног на голову. После этого поединка Энтони хвалил своих тренеров, но я должен хвалить только его. Когда он поднялся после нокдауна и продолжил сражаться".

Ранее Кличко рассказал, что разочарован методами работы руководства ФБУ.