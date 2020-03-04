Скачать
Среда, 04.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Раубичи-2020. Результаты женского спринта на Кубке IBU
Раубичи-2020. Результаты женского спринта на Кубке IBU
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

"Все перевернулось с ног на голову": Мейвезер вспомнил бой Кличко - Джошуа

"Все перевернулось с ног на голову": Мейвезер вспомнил бой Кличко - Джошуа
14:08 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Джошуа посетил боксерский зал Флойда Мейвезера.

Известный американский боксер, один из лучших бойцов в истории Флойд Мейвзер считает, что действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа был в шаге от поражения в поединке с легендарным украинским боксером Владимром Кличко.

Об этом Мейвезер заявил, комментируя посещение Джошуа своего боксерского клуба.

"Вы должны уважать Энтони, — заявил американец. – В бою с Кличко он показал, что у него – большое сердце. Но мы хотим изменить некоторые вещи, сделав его защиту по-настоящему острой и опасной. Я не пытаюсь увести Энтони от его тренеров, но есть вещи, которые мы хотим изменить. Бой Джошуа – Кличко продлился 11 раундов, но на самом деле их могло быть и три. Бой шел своим чередом, но затем все перевернулось с ног на голову. После этого поединка Энтони хвалил своих тренеров, но я должен хвалить только его. Когда он поднялся после нокдауна и продолжил сражаться".

Ранее Кличко рассказал, что разочарован методами работы руководства ФБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Флойд Мейвзер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
02 Динамо - Колос: незащитаный гол Кожушко (Видео)
03 Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
04 Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
05 Динамо - Колос: Цыганков забил второй гол в ворота гостей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь