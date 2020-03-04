Рекордное 51 очко Леверта в матче НБА (Видео)

Новости спорта:Карис Леверт набрал 37 очков в четвертой четверти и овертайме и вырвал победу для "Бруклина".

Форвард "Бруклин Нетс" Карис Леверт в матче регулярного чемпионата НБА с "Бостон Селтикс" (129:120 ОТ) набрал 51 очко (17-26 с игры), сделал 4 подбора и отдал 5 передач.

Отметим, что Леверт набрал 37 очков в четвертой четверти и овертайме.

Таким образом, он стал первым, кто набирал столько за последние 20 сезонов. Он превзошел рекорд Лэтрелла Спрюэлла (34 очка, 2002 год).

За четвертую четверть и овертайм Леверт набрал больше, чем вся команда "Селтикс" (36 очков).

Также 25-летний Леверт стал шестым самым молодым игроком в истории, кто набирал 50+ очков в матче с "Бостоном".