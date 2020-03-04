"Давно шли разговоры": Поветкин оценил своего следующего соперника

Новости спорта:Александр Поветкин рад провести бой против Диллиана Уайта.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин поделился мыслями о поединке с Диллианом Уайтом. Россиянин отдал должное сопернику и отметил, что побоксировать с ним будет интересно.

"Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан — хороший, сильный боксёр, будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громкие заявления, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждёт хороший, красивый бокс", — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании "Мир Бокса".

Напомним, сегодня, 3 марта, бой Поветкина и Уайта был официально подтверждён. Уже завтра, 4 марта, бойцы проведут пресс-конференцию.

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