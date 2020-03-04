Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, почему он работал с Джонатоном Бэнксом.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, почему остановил свой выбор в качестве тренера на Джонатоне Бэнксе.

По словам украинцам, тренируясь рядом с Бэнксом, он оценил его аналитические способности. "У каждого что-то хорошо получается. Изучи это, используй и не "убивай" сразу", - это мое убеждение. С годами я кое-что понял о природе человека. В конце концов, это моя профессия: как можно лучше загодя изучить соперника, чтобы оценить его в ринге и действовать соответствующим образом.

К слову, именно таким образом я сделал из бывшего спарринг-партнера своего тренера. Мой бывший наставник внезапно умер, и мне срочно был нужен его преемник. Меня ждал бой, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. - Джонатана Бэнкса я знал уже много лет. Мы часто тренировались вместе, я видел его выдающиеся спортивные и аналитические способности. Кое-кто пытался отговорить меня приглашать Джонатана, но я не дал сбить себя с толку. Мы стали командой на много лет.

Похожим образом я определился и з физиотерапевтом. Альдо Ветере был всего 21 год, когда мы познакомились, он только закончил учебу. В его профессии опыт считается серьезным преимуществом. Большинство физиотерапевтов, которые работают со звездными атлетами, имеют десятки лет профессионального опыта. Но я рассмотрел в Альдо Ветере талант вместе с большой любовью к профессии. Я попросил его работать на меня".