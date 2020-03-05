Паркер рассказал о главных "козырях" Усика в хэвивейте

Новости спорта:Джозеф Паркер считает, что его коллеги по дивизиону Александр Усик и Дерек Чисора проведут хороший поединок.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) считает, что его коллеги по дивизиону Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) проведут хороший поединок. Новозеландец подчеркнул, что британец сейчас переживает вторую молодость. Тем не менее Паркер предсказывает, что главным фактором в бою Усик – Чисора станет мастерство украинца. Приводит слова Паркера ютуб-канал Vringe Vision.

«Думаю, что это хороший бой. Чисора находится на второй фазе своей карьеры, он заполучил несколько хороших побед. Но я считаю, что мастерство, которое показывает Усик, особенно передвижение в ринге, создаст Чисоре много проблем».

При этом Паркер признался, что и сам хотел бы выйти в ринг с Усиком. По мнению Джозефа, он смог бы найти ключ к победе над Александром.

«Я бы хотел драться с Усиком. С ним был бы хороший бой. Как я побью Усика? Донесу до него свой бокс».

Поединок Усика с Чисорой должен состояться 23 мая в Лондоне. Сейчас украинец готовится к возвращению в ринг.