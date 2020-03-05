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Фьюри обещает побить Уайлдера и в третий раз

Фьюри обещает побить Уайлдера и в третий раз
13:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о будущем реванше с Деонтеем Уайлдером.

"Уайлдер говорил, что он каждый день тренируется в жилете весом 20 кг. Я знаю, зачем это — у каждого бойца в голове должна быть причина, по которой он проиграл. Но боец никогда не признает то, что он не был достаточно хорош и проиграл лучшему боксёру. Большинство ищет отговорки. Я побил Уайлдера в первый раз, затем во второй и точно смогу сделать это в третий.

Уайлдер — достойный соперник, у него огромная нокаутирующая мощь. Его нельзя списывать со счетов", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, 22 февраля Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Фьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Фьюри стал единственным боксёром в истории профессионального бокса, которому удалось прервать доминирование чемпионов с 10 и более защитами титулов.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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