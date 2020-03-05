Ковалев проведет бой против опытного кубинца

Новости спорта:Сергей Ковалев вернется на ринг этой весной.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой первый поединок после поражения от Сауля "Канело" Альвареса и потери чемпионского титула WBO 25 апреля в США. Его соперником станет известный кубинский претендент на титул в полутяжелом весе Салливан Баррера. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 180 фунтов ( кг) в вечере бокса промоутерской компании Golden Boy Promotions на DAZN.

"Я рад вернуться на ринг и начать путь к возвращению в борьбу за титул чемпиона мира, — сказал Ковалев, подтвердивший подписание контракта в соцсетях. — Баррера — кубинский боксер, и хотя я никогда не боксировал с кубинцами на профессиональном ринге, в мои любительские годы российские боксеры всегда конкурировали с кубинцами, и я с нетерпением жду возможности вспомнить свои любительские годы. Я очень рад возвращению на ринг 25 апреля".

Кроме того, как сообщили ТАСС в команде Ковалева, он отказался от перехода в первый тяжелый вес, и следующие два поединка проведет в полутяжелом весе.

"Это будет самый важный бой в моей карьере, потому что я всегда хотел поединка с Сергеем Ковалевым, — сказал Баррера. — Я понимаю, что ему нужна победа для продолжения карьеры, но у меня аналогичная ситуация. Мне очень важна победа в этом бою, для меня это будет сравнимо с завоеванием титула чемпиона мира. Вот что для меня значит этот долгожданный поединок против Ковалева. Хочу также поблагодарить Golden Boy за веру в меня и мою команду и за предоставленную возможность боя с Ковалевым".

Также в этом вечере бокса пройдут четыре поединка за титул чемпиона мира. Чемпион WBO в первом полусреднем весе Патрик Тейшейра встретится с обязательным претендентом Брайаном Кастаньо. Чемпион WBA Regular в первом легком весе Рене Альварадо проведет поединок против Роджера Гутьерреса, а его брат-близнец, чемпион IBF в первом наилегчайшем весе Феликс Альварадо встретится с экс-чемпионом мира в минимальном весе ДиДжеем Крилом. А чемпион WBC в минимальном весе Ваненг Менайотин проведет свой дебютный поединок в США против Марко Джона Рементизо.