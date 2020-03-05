Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Ковалев проведет бой против опытного кубинца

Ковалев проведет бой против опытного кубинца
14:38 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев вернется на ринг этой весной.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой первый поединок после поражения от Сауля "Канело" Альвареса и потери чемпионского титула WBO 25 апреля в США. Его соперником станет известный кубинский претендент на титул в полутяжелом весе Салливан Баррера. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 180 фунтов ( кг) в вечере бокса промоутерской компании Golden Boy Promotions на DAZN.

"Я рад вернуться на ринг и начать путь к возвращению в борьбу за титул чемпиона мира, — сказал Ковалев, подтвердивший подписание контракта в соцсетях. — Баррера — кубинский боксер, и хотя я никогда не боксировал с кубинцами на профессиональном ринге, в мои любительские годы российские боксеры всегда конкурировали с кубинцами, и я с нетерпением жду возможности вспомнить свои любительские годы. Я очень рад возвращению на ринг 25 апреля".

Кроме того, как сообщили ТАСС в команде Ковалева, он отказался от перехода в первый тяжелый вес, и следующие два поединка проведет в полутяжелом весе.

Сауль Альварес отказался от боя с Риото Муратой

"Это будет самый важный бой в моей карьере, потому что я всегда хотел поединка с Сергеем Ковалевым, — сказал Баррера. — Я понимаю, что ему нужна победа для продолжения карьеры, но у меня аналогичная ситуация. Мне очень важна победа в этом бою, для меня это будет сравнимо с завоеванием титула чемпиона мира. Вот что для меня значит этот долгожданный поединок против Ковалева. Хочу также поблагодарить Golden Boy за веру в меня и мою команду и за предоставленную возможность боя с Ковалевым".

Также в этом вечере бокса пройдут четыре поединка за титул чемпиона мира. Чемпион WBO в первом полусреднем весе Патрик Тейшейра встретится с обязательным претендентом Брайаном Кастаньо. Чемпион WBA Regular в первом легком весе Рене Альварадо проведет поединок против Роджера Гутьерреса, а его брат-близнец, чемпион IBF в первом наилегчайшем весе Феликс Альварадо встретится с экс-чемпионом мира в минимальном весе ДиДжеем Крилом. А чемпион WBC в минимальном весе Ваненг Менайотин проведет свой дебютный поединок в США против Марко Джона Рементизо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Салливан Баррера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
03 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь