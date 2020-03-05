Отец Лопеса: Ломаченко не должен говорить такие вещи

Новости спорта:Теофимо-старший заявил, что ему стыдно за украинского чемпиона.

Отец обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, поделился мнением о Василие Ломаченко - следующем вероятном сопернике своего сына.

"Ломаченко будет бояться нас. Он будет использовать свою станднртную схему. Но это станет для нас преимуществом. Видно, что Ломаченко не чувствует этого боя. Знаю, что его воспитал его отец. Он хороший человек. Но не в том плане, как Василий себя ведет.

Но я думаю, что Ломаченко нужно заткнуться, потому что когда он говорит, то выдает много секретов. Журналисты спросили: "Кого хочет видеть победителем компания Top Rank?" И знаете, что он ответил? Лома сказал: "Конечно, Теофимо, потому что он станет суперзвездой в случае победы".

Но он не должен говорить такие вещи. Никогда не нужно унижать себя. Он же профессионал. Он должен был сказать: "Я лучший". Когда я вижу это, мне стыдно за него", - приводит слова Лопеса Youtube-канал Vringe Vision.