Мейвезер запросил $600 млн за бой с Нурмагомедовым

Новости спорта:Флойд Мейвезер отметил, что будет боксировать только против топ-соперника и только за 600 миллионов долларов.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях согласится выйти в ринг.

"Я уже не раз говорил, что есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Стоимость подобного боя - 600 миллионов долларов. Риск должен того стоить.

Я не могу боксировать против какого-то рядового бойца. Я же деловой человек. Бой с Конором, который мы уже провели, имел смысл, потому что принес много денег", - приводит слова Мейвезера Mirror.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке, который прошел по правилам бокса.