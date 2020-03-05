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Мейвезер запросил $600 млн за бой с Нурмагомедовым

Мейвезер запросил $600 млн за бой с Нурмагомедовым
14:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Флойд Мейвезер отметил, что будет боксировать только против топ-соперника и только за 600 миллионов долларов.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях согласится выйти в ринг.

"Я уже не раз говорил, что есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Стоимость подобного боя - 600 миллионов долларов. Риск должен того стоить.

Я не могу боксировать против какого-то рядового бойца. Я же деловой человек. Бой с Конором, который мы уже провели, имел смысл, потому что принес много денег", - приводит слова Мейвезера Mirror.

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Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке, который прошел по правилам бокса.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Хабиб Нурмагомедов.
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