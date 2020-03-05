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Диллиан Уайт дал оценку Поветкину

Диллиан Уайт дал оценку Поветкину
19:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт сосредоточен на поединке против Александра Поветкина.

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал свой предстоящий бой с Александром Поветкиным.

"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Сейчас я сосредоточен только на Александре Поветкине, поскольку он опасен. Он захочет выйти в ринг и оставить там все, что у него есть. Это у него в ДНК.

Мы с Поветкиным очень похожи в плане настроя. Мы выходим на ринг, чтобы оставить там все силы. Поэтому я сосредоточен на нем. Посмотрим, что произойдет 2 мая. У нас будет разговор по поводу боя с Тайсоном Фьюри. Но пока что я отложу эту тему в сторону и на восемь недель сосредоточусь на Александре Поветкине", - цитирует Уайта boxingnews24.

Ранее Уайт и Поветкин провели первую дуэль взглядов.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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