Диллиан Уайт дал оценку Поветкину

Новости спорта:Диллиан Уайт сосредоточен на поединке против Александра Поветкина.

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал свой предстоящий бой с Александром Поветкиным.

"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Сейчас я сосредоточен только на Александре Поветкине, поскольку он опасен. Он захочет выйти в ринг и оставить там все, что у него есть. Это у него в ДНК.

Мы с Поветкиным очень похожи в плане настроя. Мы выходим на ринг, чтобы оставить там все силы. Поэтому я сосредоточен на нем. Посмотрим, что произойдет 2 мая. У нас будет разговор по поводу боя с Тайсоном Фьюри. Но пока что я отложу эту тему в сторону и на восемь недель сосредоточусь на Александре Поветкине", - цитирует Уайта boxingnews24.

Ранее Уайт и Поветкин провели первую дуэль взглядов.