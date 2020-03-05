Диллиан Уайт дал оценку Поветкину

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал свой предстоящий бой с Александром Поветкиным.
"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Сейчас я сосредоточен только на Александре Поветкине, поскольку он опасен. Он захочет выйти в ринг и оставить там все, что у него есть. Это у него в ДНК.
Мы с Поветкиным очень похожи в плане настроя. Мы выходим на ринг, чтобы оставить там все силы. Поэтому я сосредоточен на нем. Посмотрим, что произойдет 2 мая. У нас будет разговор по поводу боя с Тайсоном Фьюри. Но пока что я отложу эту тему в сторону и на восемь недель сосредоточусь на Александре Поветкине", - цитирует Уайта boxingnews24.