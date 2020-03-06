Джейкобс хочет сменить весовую категорию

Новости спорта:Именитый боксер Дэниел Джейкобс рассказал, когда планирует вернуться в ринг.

Экс-чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс рассказал, когда планирует вернуться в ринг.

"Я объявлю о своем следующем поединке в ближайшее время. Хочу провести один бой ближе к лету, чтобы полностью адаптироваться ко второму среднему весу.

Уже после этого буду готовиться к поединку против одного из чемпионов мира в этой весовой категории. Если мы не сможет договориться, возможно, я проведу бой в промежуточном весе против одного из ведущих средневесов", - приводит слова Джейкобса ESPN.

Напомним, в конце декабря прошлого года американец дебютировал во втором среднем весе победой над Хулио Чавесом.