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Поветкин пролил свет на свою подготовку к Уайту

Поветкин пролил свет на свою подготовку к Уайту
13:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Боксер будет проводить свой тренировочный лагерь в России.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя с британцем Диллианом Уайтом.

"Конечно, я бы хотел провести этот поединок в России. Но, в принципе, в Великобритании нормальные зрители. Там фанаты любят бокс, так что будет интересно боксировать.

Уайт - хороший соперник. Он обладает сильным ударом, так что бой будет крайне интересным. Сборы проведем в Сочи, скорее всего, оба этапа там", - цитирует Поветкина промоутерская компания Мир бокса.

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Напомним, бой между Уайтом и Поветкиным состоится 2 мая в Манчестере. На кону будет стоять временный титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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