Поветкин пролил свет на свою подготовку к Уайту

Новости спорта:Боксер будет проводить свой тренировочный лагерь в России.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя с британцем Диллианом Уайтом.

"Конечно, я бы хотел провести этот поединок в России. Но, в принципе, в Великобритании нормальные зрители. Там фанаты любят бокс, так что будет интересно боксировать.

Уайт - хороший соперник. Он обладает сильным ударом, так что бой будет крайне интересным. Сборы проведем в Сочи, скорее всего, оба этапа там", - цитирует Поветкина промоутерская компания Мир бокса.

Напомним, бой между Уайтом и Поветкиным состоится 2 мая в Манчестере. На кону будет стоять временный титул чемпиона WBC в тяжелом весе.