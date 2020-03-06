Поветкин пролил свет на свою подготовку к Уайту

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя с британцем Диллианом Уайтом.
"Конечно, я бы хотел провести этот поединок в России. Но, в принципе, в Великобритании нормальные зрители. Там фанаты любят бокс, так что будет интересно боксировать.
Уайт - хороший соперник. Он обладает сильным ударом, так что бой будет крайне интересным. Сборы проведем в Сочи, скорее всего, оба этапа там", - цитирует Поветкина промоутерская компания Мир бокса.
Напомним, бой между Уайтом и Поветкиным состоится 2 мая в Манчестере. На кону будет стоять временный титул чемпиона WBC в тяжелом весе.