Усик может существенно повлиять на планы Хирна

Новости спорта:Промоутер напомнил, что украинцу нужно сначала победить Чисору, чтобы выйти на Джошуа.

Известный британский промоутер Эдди Хирн намекнул, что украинский супертяжеловес Александр Усик при желании может сорвать объединительный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Как вы знаете, Джошуа в следующем бою встретится с Пулевым. А Усик, в свою очередь, должен встретиться с победителем этого поединка. Единственный вариант, чтобы этого не произошло - подождать где-то месяц или отдать ему титул WBO. Но иногда такие вопросы можно решить".

Хирн также заявил, что планам Усика может помешать следующий соперник украинца Дерек Чисора.

"Не нужно забывать, что перед Усиком еще стоит задача 23 мая. Он может и не быть обязательным претендентом, если Чисора его победит. Это будет фантастический бой в Лондоне. Скоро мы его анонсируем", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, что Усик является претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Он должен стать следующим соперником именитого британца, иначе организация отберет у Энтони этот титул.