Скачать
Пятница, 06.03.2020
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Молодежный спор: онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо (Видео)
Молодежный спор: онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо (Видео)

Усик может существенно повлиять на планы Хирна

Усик может существенно повлиять на планы Хирна
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Промоутер напомнил, что украинцу нужно сначала победить Чисору, чтобы выйти на Джошуа.

Известный британский промоутер Эдди Хирн намекнул, что украинский супертяжеловес Александр Усик при желании может сорвать объединительный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Как вы знаете, Джошуа в следующем бою встретится с Пулевым. А Усик, в свою очередь, должен встретиться с победителем этого поединка. Единственный вариант, чтобы этого не произошло - подождать где-то месяц или отдать ему титул WBO. Но иногда такие вопросы можно решить".

Хирн также заявил, что планам Усика может помешать следующий соперник украинца Дерек Чисора.

Поветкин пролил свет на свою подготовку к Уайту

"Не нужно забывать, что перед Усиком еще стоит задача 23 мая. Он может и не быть обязательным претендентом, если Чисора его победит. Это будет фантастический бой в Лондоне. Скоро мы его анонсируем", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, что Усик является претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Он должен стать следующим соперником именитого британца, иначе организация отберет у Энтони этот титул.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
02 "Телефон прослушивали": Бьорндален рассказал о слежке
03 Диллиан Уайт дал оценку Поветкину
04 Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ
05 Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут 6 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь