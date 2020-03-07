Скачать
Суббота, 07.03.2020
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Этот день в истории футбола: 118 лет назад был основан мадридский Реал (Фото)
Десна - Заря: прямая видеотрансляция матча
Десна - Заря: прямая видеотрансляция матча
УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)
Невероятные голы и танец Майкла Джексона: Кевину-Принсу Боатенгу сегодня 33 (Видео)

Дон Кинг выиграл торги на чемпионский бой в супертяжелом весе

Дон Кинг выиграл торги на чемпионский бой в супертяжелом весе
13:16 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Дон Кинг организует бой Мануэль Чарр - Тревор Брайан.

88-летний американский промоутер Дон Кинг победил в назначенных WBA торгах на право организации поединка между регулярным чемпионом организации Мануэлем Чарром и обладателем временного чемпионского титула Тревором Брайаном.

Представляющий интересы Брайана Кинг предложил 2 млн долларов и обошел второго участника торгов промоутеров Чарра из компании Global Sports, предложивших 1,02 млн долларов. Минимальная заявка составляла 1 млн долларов.

Согласно условиям торгов Чарр получит 75% от призового фонда, а Брайан — 25%. По словам Кинга, бой предварительно назначен на 30 мая и может пройти на Ближнем Востоке, в Конго или Лас-Вегасе. Стоит отметить, что 35-летний Чарр не выходил на ринг с момента завоевания регулярного чемпионского титула WBA в ноябре 2017 года, а 30-летний Брайан тоже не проводил боев после того, как стал временным чемпионом WBA в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Дон Кинг хочет продвигать бой Джошуа - Брайан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мануэль Чарр, Бокс, Дон Кинг, Новости бокса, Тревор Брайан, Мануэль Чарр - Тревор Брайан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хабиб и Фергюсон устроили скандал на битве взглядов (Видео)
02 Человек-паук на линии: лучшие сейвы вратарей в Серии А за февраль (Видео)
03 Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
04 Днепр поиздевался над Динамо в чемпионате Украины (Видео)
05 Лучшие сейвы голкиперов в 1/16 финала Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь