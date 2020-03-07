Дон Кинг выиграл торги на чемпионский бой в супертяжелом весе

Новости спорта:Дон Кинг организует бой Мануэль Чарр - Тревор Брайан.

88-летний американский промоутер Дон Кинг победил в назначенных WBA торгах на право организации поединка между регулярным чемпионом организации Мануэлем Чарром и обладателем временного чемпионского титула Тревором Брайаном.

Представляющий интересы Брайана Кинг предложил 2 млн долларов и обошел второго участника торгов промоутеров Чарра из компании Global Sports, предложивших 1,02 млн долларов. Минимальная заявка составляла 1 млн долларов.

Согласно условиям торгов Чарр получит 75% от призового фонда, а Брайан — 25%. По словам Кинга, бой предварительно назначен на 30 мая и может пройти на Ближнем Востоке, в Конго или Лас-Вегасе. Стоит отметить, что 35-летний Чарр не выходил на ринг с момента завоевания регулярного чемпионского титула WBA в ноябре 2017 года, а 30-летний Брайан тоже не проводил боев после того, как стал временным чемпионом WBA в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Дон Кинг хочет продвигать бой Джошуа - Брайан.