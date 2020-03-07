"Чушь, ничего нет": Промоутер Фьюри опроверг переговоры с Джошуа

Новости спорта:Фрэнк Уоррен высказался касательно слов Эдди Хирна.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), Фрэнк Уоррен, заявил, что никаких предварительных переговоров с промоутером Энтони Джошуа (23-1, 22 KO), Эдди Хирном о мега-бое в декабре не ведутся.

"Все разговоры о том, что договоренность достигнута - это чушь, ничего нет. Все это вводит общественность в заблуждение. Лично у меня не было ни одного разговора с ними, Боб Арум вчера сказал то же самое. Здесь есть только один человек, который утверждает подобное.

На месте Хирна я бы больше беспокоился о Пулеве. Они слишком мало обращают на него внимания, и это может стать проблемой. Да, мы хотим этого боя, Тайсон хочет. Он желает вернуть пояса, которые никогда не уступал. Просто в свое время он должен был от них отказаться", - сказал Уоррен.

Ранее Эдди Хирн заявил, что планирует бой с Фьюри на декабрь.